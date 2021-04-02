الامارات | شرطة أبوظبي: غرامة 500 درهم لترك السيارة بحالة تشغيل أثناء التسوق

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي: غرامة 500 درهم لترك السيارة بحالة تشغيل أثناء التسوق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت شرطة أبوظبي السائقين من مخاطر ترك سياراتهم في حالة التشغيل أثناء التسوق وقضاء الاحتياجات من المحال التجارية أو محطات الوقود او الصراف الألي " ATM" ما يؤدي إلى تعرضها للسرقة من قبل بعض المترصدين من أصحاب النفوس الضعيفة.

وأكدت مديرية المرور والدوريات على ضرورة عدم التهاون والتقصير بترك المركبات في وضعية التشغيل، مشيراً إلى أن بعض مستخدمي المركبات قد يتركون اولادهم وخاصة الرضع داخل السيارات وهي في حالة التشغيل.

وأشارت ان المادة الخامسة من البند الرابع من قواعد السير والمرور " ان يمتنع عن إيقاف المركبة في الأماكن الممنوع الوقوف فيها ، وإذا اضطر لإيقافها على الطريق وجب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامة الحركة على الطريق والا يترك المركبة ومحركها دائر وأن يؤمن عدم تحركها أثناء غيابه " وتنص المادة رقم 70 من قانون السير والمرور الاتحادي "عدم التزام سائقي المركبات بعلامات وإرشادات المرور" غرامة قيمتها 500 درهم .

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