الامارات | رمضان 30 يوماً.. والمناطق الشرقية تسبق في الصيام والإفطار ‎

شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان 30 يوماً.. والمناطق الشرقية تسبق في الصيام والإفطار ‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك ابراهيم الجروان، إن إماراتي الفجيرة وخورفكان سوف تسبقان أبوظبي في موعد بدء الصيام والإفطار بقرابة 7 دقائق، فيما يكون في الغويفات والسلع بعد العاصمة بقرابة 11 دقيقة، وبذلك يكون فارق التوقيت الموعد 18 دقيقة تتقدم فيها الفجيرة عن الغويفات في بداية الصيام فجرا و عند الإفطار مع الغروب .

وأضاف في أبوظبي يكون في أول رمضان بدء الصوم و الفجر الساعة 04:43 و الإفطار/ الغروب الساعة 06:47 ( 14:04 ساعة طول فترة الصيام)

أما في آخر رمضان بدء الصوم و الفجر الساعة 04:15 و الإفطار/ الغروب الساعة 07:01 ( 14:46 ساعة طول فترة الصيام)

وذكر أنه فلكيا متوقع أن يبدأ شهر رمضان المبارك يوم الثلاثاء 13 أبريل 2021، و يكون عيد الفطر المبارك وأول شوال يوم الخميس 13 مايو المقبل وبهذا فإنه من المتوقع ان يتمم رمضان 1442 للهجرة 30 يوماً.

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