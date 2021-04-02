خليفة بن طحنون خلال «مخيم أبناء الفخر» بعنوان «ذكرى الخمسين»: تنمية مواهب وقدرات أبناء الشهداء

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

نظم مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، فعاليات مخيم أبناء الفخر الربيعي الافتراضي لأبناء شهداء الإمارات الأبرار تحت عنوان «ذكرى الخمسين» تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 2021 عام الخمسين.

وتم خلال الفعاليات التركيز على منجزات دولة الإمارات منذ تأسيسها خلال خمسين عاماً مضت بأسلوب سردي قصصي ومغامرات ممتعة تعزز حالة الارتباط بالهوية الوطنية، وتزيد من مشاعر الفخر والاعتزاز بمسيرة الدولة ومنجزاتها.

أحد أبناء الشهداء الأبرار يشارك في الفعاليات عن بُعد (وام)

وأكد الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، أن مبادرة مخيم أبناء الفخر تأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بطرح المبادرات النوعية والمستدامة الرامية إلى تهيئة البيئة المناسبة لتمكين أبناء الشهداء في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن الدورات السابقة من مخيم أبناء الفخر ساهمت بشكل كبير في تنمية مهارات وقدرات المشاركين فيها، وعززت من ثقافتهم وقدراتهم التقنية والعلمية، فضلاً عن تعزيز ارتباطهم بموروثهم التراثي الأصيل. ولفت إلى أن المخيم الربيعي الافتراضي هو عبارة عن برنامج ثقافي ترفيهي، يهدف إلى تعزيز مهارات التوازن وسرعة البديهة والتركيز والتناغم بين الرؤية والحركة، ويركز على أهمية تنمية عملية التعلم من خلال اللعب.

متابعة حثيثة لشؤون أبناء الشهداء وتلبية احتياجاتهم

وأوضح أن مكتب شؤون أسر الشهداء ارتأى تنظيم مخيم أبناء الفخر افتراضياً لهذا العام حفاظاً على صحة وسلامة أبناء الشهداء المشاركين في ظل انتشار جائحة فيروس «كوفيد-19»، وحرصاً منه على استمرارية هذه الفعالية الدورية التي بدأها المكتب قبل نحو أربع سنوات، وتهدف إلى تنمية مواهب وقدرات أبناء الشهداء، وتوفير بدائل ترفيهية وتعليمية لهم خلال فترات العطلات المدرسية.

وخلال المخيم، قام المشاركون بتحميل برنامج خاص، وتوزيعهم على غرف افتراضية على مدار يومين، للقيام بالأنشطة والفعاليات المقررة بأسلوب شائق وممتع ذي صيغة تفاعلية، وبإشراف موجهين محترفين في هذا المجال.

يشار إلى أن هذه الدورة من مخيم أبناء الفخر هي الأولى افتراضياً والخامسة من هذه المبادرة التي أطلقها مكتب شؤون أسر الشهداء الذي يقوم بمتابعة شؤونهم واحتياجاتهم، والتنسيق مع الجهات الرسمية الأخرى في الدولة من أجل تقديم الدعم الكامل لأسر شهداء الوطن.