الامارات | 13 ألف مشترك في صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي

شكرا لقرائتكم خبر عن 13 ألف مشترك في صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، عبدالله سالم الطريفي، أن عدد المشتركين في الصندوق بلغ 13 ألفاً و50 مشتركاً، مسجلين في 107 جهات عمل حكومية وخاصة تمتلك حكومة الشارقة حصصاً بها.

وأضاف الطريفي أن الصندوق يسعى إلى مواصلة التطوير الكبير والدائم في منهجيات وسير أعماله، للاستمرار في تحقيق الإنجازات والخطط التي وضعها لنموه وتقديم أفضل الخدمات لمشتركيه.

وأوضح أن منظومة الضمان الاجتماعي في الشارقة تصبّ في رخاء المواطن وسعادته، وتعد تجربة رائدة لتوفير الحياة الكريمة للمواطن وأفراد أسرته بتأمين دخل شهري مستمر في حالات فقد القدرة على الكسب والإنتاج للمشتركين في الصندوق.

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