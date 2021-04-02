الامارات | جامعة الإمارات تحصل على تقييم «5 نجوم» في «التعليم عن بُعد»

شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمارات تحصل على تقييم «5 نجوم» في «التعليم عن بُعد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصلت جامعة الإمارات على تقييم «5 نجوم» في مجال التعليم عن بُعد، وفق تقييم مؤسسة «كيو إس» العالمية إضافة إلى استضافتها لمؤتمر «كيو إس مابل 2022» المقبل.

وأكد مدير الجامعة بالإنابة، الدكتور غالب الحضرمي البريكي، أن حصول الجامعة على هذا التقييم من واحدة من أكبر مؤسسات التقييم الأكاديمي العالمية، يعزز مكانتها ودورها الريادي في العملية التعليمية. وأضاف أن الجامعة حققت نجاحاً كبيراً في مسألة التعليم عن بُعد، عبر اعتماد العديد من الخيارات والحلول المبتكرة، التي تحقق استمرار العملية التعليمية دون أي فاقد، بل أسهمت بفتح آفاق واسعة للتعليم خارج الإطار التقليدي من خلال استخدام تقنيات التكنولوجيا بشكل أمثل، واستطاعت تجاوز الصعوبات والعقبات التي فرضتها جائحة «كوفيد-19»، وكان لابد من إيجاد الحلول العلمية والعملية لاستمرار التعليم وإعداد الكوادر الوطنية وأعضاء التدريس والطلبة لهذه المرحلة النوعية.

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