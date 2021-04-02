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الامارات | تقديم 82 ألفاً و833 جرعة جديدة من لقاح «كوفيد-19»

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم 82 ألفاً و833 جرعة جديدة من لقاح «كوفيد-19» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 82 ألفاً و833 جرعة من لقاح «كوفيد-19».

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي قدمتها، حتى أمس، ثمانية ملايين و391 ألفاً و302 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 84.84 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير اللقاح للجميع، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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