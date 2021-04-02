الامارات | «كوفيد-19».. 6 معلومات يجب إبلاغ طبيبك عنها قبل اللقاح

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شكرا لقرائتكم خبر عن «كوفيد-19».. 6 معلومات يجب إبلاغ طبيبك عنها قبل اللقاح والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - 1- وجود أي أعراض مرضية كالحمى.
2- التاريخ المرضى لديك كالسكري وأمراض القلب والشرايين.
3- إذا كانت لديك أي ردة فعل تحسسية لأي لقاح، أو طعام، أو دواء، أو مادة، أو كنت تحمل حقنة الأدرينالين التلقائية.
4- إذا كانت المرأة حاملاً أو إذا كانت تخطط للحمل خلال الثلاثة أشهر المقبلة.
5- إذا كانت المرأة مرضعة.
6- إذا كنت من أصحاب أمراض ضعف أو نقص المناعة.
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