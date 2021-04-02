الامارات | حاكم رأس الخيمة يطلع على مستجدات شبكة السكك الحديدية

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم رأس الخيمة يطلع على مستجدات شبكة السكك الحديدية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي عضو مجلس إدارة الاتحاد للقطارات، فلاح محمد الأحبابي، والوفد المرافق له. واطلع سموه خلال اللقاء على مستجدات مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، وتطوراته وإنجازاته وخططه المستقبلية، وأشاد بهذا المشروع الاستراتيجي والحيوي ودوره في تعزيز تنافسية الدولة ومكانتها الرائدة على المستويين الإقليمي والعالمي.

كما شهد سموه توقيع اتفاقية بين شركة «الاتحاد للقطارات» وشركة «ستيفن روك»، إحدى أكبر شركات المحاجر في العالم، بهدف توفير خدمات الشحن بالسكك الحديدية ونقل مواد البناء من رأس الخيمة إلى أبوظبي. وبارك سموه الاتفاقية وأكد أهمية دعم هذا المشروع الوطني لما يمثله من ركيزة جديدة لتعزيز الاستدامة الاقتصادية والصناعية لدولة الإمارات، وما تحمله من أهمية لدعم خطط التنمية المستدامة في الإمارة.

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