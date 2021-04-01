الامارات | 1150 درهماً رسم «تأشيرة الدخول» لإصدار الإقامة الذهبية

شكرا لقرائتكم خبر عن 1150 درهماً رسم «تأشيرة الدخول» لإصدار الإقامة الذهبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بأن هناك خمس فئات، تصدر لها تأشيرة إقامة صالحة لمدة ستة أشهر، تخول حاملها دخول دولة الإمارات بشكل متعدد في مرات الدخول، لاستكمال إجراءات إصدار الإقامة الذهبية، وهم: مستثمر في الاستثمارات العامة، مستثمر في عقار، رواد الأعمال، أصحاب المواهب، الطلبة النابغون، ويبلغ رسم التأشيرة 1150 درهماً.

وحول إجراءات التقديم على هذه التأشيرة، ذكرت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، أنها تتضمن خمس خطوات، تبدأ بتقديم الطلب من خلال الخدمات الذكية للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، سواء من الخدمات العامة، أو مكتب طباعة، واستلام الطلب من خلال موظف الجوازات، وتدقيق الطلبات والمرفقات، وإرجاع الطلب للتعديل إن لزم، وأخيراً، إكمال الطلب بعد التدقيق بالرفض أو القبول.

ولفتت إلى أنه يتم إلغاء الطلب إلكترونياً بعد مضي 30 يوماً، في حال إرجاعه لوجود نواقص في البيانات، أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة، كما يلغى في حال إرجاعه ثلاث مرات لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة، ويتم استرداد رسوم الإصدار فقط في حال رفض الطلب من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

وبيّنت أن شروط إصدار التأشيرة لمستثمر في الاستثمارات العامة، هي: إحضار رسالة من صندوق استثماري معتمد في الدولة، تفيد بوجود وديعة بقيمة مليونَيْ درهم، أو إحضار رخصة تجارية أو صناعية سارية المفعول مع عقد تأسيس الشركة بالمستثمر، بحيث لا يقل رأس المال فيها عن مليونَيْ درهم، أو أن يكون شريكاً في رأسمال الشركة، بما لا يقل عن مليونَيْ درهم، أو إحضار رسالة من الهيئة الاتحادية للضرائب، تفيد بأنه مالك لشركة تسدد للحكومة ما لا يقل عن 250 ألف درهم سنوياً، أو إحضار رسالة من الهيئة الاتحادية للضرائب، تفيد بأنه شريك في منشأة تقوم بسداد الضريبة للحكومة، وتكون مساهمة حصته في الضريبة بما لا يقل عن 250 ألف درهم سنوياً.

وحول شروط إصدار التأشيرة لمستثمر في عقار، فهي إحضار رسالة من دائرة التسجيل العقاري في الإمارة المختصة، تفيد بأنه مالك لعقار أو أكثر لا تقل قيمته عن مليونَيْ درهم، وموضح فيها أن العقار غير خاضع لقرض، وإثبات سكن في الدولة (ملكية منزل أو عقد إيجار منزل).

وحول شروط إصدار تأشيرة لرواد الأعمال، فهي: إحضار رسالة من مدقق حسابات في الدولة، تفيد بأن قيمة المشروع لا تقل عن 500 ألف درهم (مالك مشروع)، ورسالة من الجهات المختصة في الإمارة تفيد بأن المشروع ذو طابع تقني أو مستقبلي تتحقق فيه الريادة (مالك مشروع)، وإحضار رسالة من حاضنة أعمال معتمدة، أو من جهة مختصة في الإمارة، تفيد بأن المشروع ذو ريادة وطابع تقني أو مستقبلي (مؤسس مشروع)، وصورة من جواز سفر ساري المفعول، وتأمين صحي لا يقل عن سنة وقابل للتمديد، وإثبات سكن في الدولة (ملكية منزل/‏‏‏‏‏‏‏‏ عقد إيجار منزل).

أما شروط إصدار تأشيرة لأصحاب المواهب من (الأطباء والعلماء)، فهي: إحضار رسالة معتمدة من وزارة الصحة في الدولة بمزاولة مهنة الطب (الأطباء)، ورسالة توصية من مجلس الإمارات للعلماء، أو رسالة من أمانة جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتفوق العلمي، تفيد بأنه حاصل على ميدالية التميز العلمي (العلماء)، وتأمين صحي لا يقل عن سنة وقابل للتمديد.

وبالنسبة للمبدعين من أهل الثقافة والفن: إحضار رسالة معتمدة من دائرة الثقافة والفنون في الإمارة المختصة، وللمخترعين إحضار رسالة توصية من وزارة الاقتصاد، وتأمين صحّي لا يقلّ عن سنة وقابل للتمديد.

وبالنسبة للمديرين التنفيذيين، عليهم إحضار نسخة مصدقة من الشهادة الجامعية، وشهادة خبرة لا تقل عن خمس سنوات، وشهادة راتب لا يقل عن 50 ألف درهم، وعقد عمل ساري المفعول، وتأمين صحي لا يقل عن سنة، وقابل للتمديد.

وبالنسبة للمتخصصين في المجالات العلمية ذات الأولوية والرياضيين: إحضار شهادة تخصصية في أحد المجالات النادرة، التي تحددها الجهات المختصة في الدولة (المجالات العلمية ذات الأولوية)، ورسالة توصية من الهيئة العامة للرياضة أو أحد المجالس الرياضية (الرياضيون).

وبالنسبة لحملة شهادات الدكتوراه والمتخصصين في مجالات الهندسة والعلوم: إحضار نسخة مصدقة من شهادة الدكتوراه من قبل وزارة التربية والتعليم في أحد التخصصات ذات الأولوية (شهادات الدكتوراه)، ونسخة مصدقة من الشهادة الجامعية من وزارة التربية والتعليم في أحد التخصصات المذكورة أعلاه (مجالات الهندسة والعلوم)، وعقد عمل بمهنة في أحد التخصصات المذكورة أعلاه (مجالات الهندسة والعلوم).

وبالنسبة للطلبة النابغين (الثانوية): إحضار رسالة توصية من وزارة التربية والتعليم، والنابغين (الجامعي)، وإحضار رسالة توصية من الجامعة توضح أن معدله التراكمي لا يقل عن (3.8).

تأشيرة 10 سنوات

طبّقت دولة الإمارات، في 2019، نظام تأشيرة إقامة طويلة الأمد، لخمس أو 10 سنوات، تُجدد تلقائياً، عند توافر الشروط نفسها، وذلك لفئات معينة تشمل: المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2018، بشأن تنظيم تصاريح الإقامة للمستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية. ويتيح هذا النظام للمقيمين في دولة الإمارات، والوافدين الأجانب وعائلاتهم، الراغبين في القدوم للعمل والعيش والدراسة في الدولة، إمكانية التمتع بإقامة طويلة الأمد.

فئات مستحقة

أدخل مجلس الوزراء تغييرات رئيسة في منح الإقامة الذهبية للمقيمين، بدءاً من مطلع ديسمبر الماضي، بتضمين فئات جديدة لمستحقي تأشيرة الإقامة طويلة الأمد (الإقامة الذهبية) لـ10 سنوات، تشمل جميع الحاصلين على شهادات الدكتوراه، والأطباء، والمهندسين في مجالات هندسة الكمبيوتر والإلكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية، ومتفوقي الجامعات المعتمدة بالدولة بمعدل 3.8 وأكثر، وأيضاً الحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الاصطناعي، أو البيانات الضخمة، أو علم الأوبئة والفيروسات، إضافة إلى أوائل الثانوية العامة في الدولة مع أسرهم.

- تقديم طلب الإقامة، من خلال الخدمات الذكية للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ومكاتب الطباعة.

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