الامارات | "جنايات دبي" تدين موظفين أفشيا أسرار شركتيهما لأخرى منافسة

شكرا لقرائتكم خبر عن "جنايات دبي" تدين موظفين أفشيا أسرار شركتيهما لأخرى منافسة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في دبي، بوضع موظفين من جنسية دولة آسيوية بالحبس ثلاثة أشهر لإدانتهما بتهمة إفشاء أسرار الشركة التي يعملان بها لشركة أخرى منافسة دون وجه حق.

وقال مدير الشركة في تحقيقات النيابة العامة إن معلومات وردت إليهم تفيد بأن موظفين يعملان لدى شركته يسربان معلومات خاصة وسرية إلى شركة منافسة، من شأنها أن تضر بمصلحة الأولى، لافتاً إلى ان هذه المعلومات عبارة عن قائمة أسعار لعقود عمل قدمتها الشركة المجني عليها لعدد من العملاء، ما ساعد الشركة المنافسة على تقديم عروض أقل والفوز بتلك التعاقدات كما سربا معلومات أخرى سرية تخص شركات أخرى تتعامل مع شركتيهما، وذلك عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بالمتهمين.

من جهته قال مسؤول تقنية المعلومات بالشركة المجني عليها إنه اطلع على رسائل قام المتهمان بإرسالها عبر البريد الإلكتروني إلى شركة أخرى منافسة وكانت تلك الرسائل تحتوي على معلومات سرية لا يجوز تسريبها إلى أي جهة خارجية.

من جهتها قال موظف بقسم التحقيقات الداخلية في الشركة إنها اطلعت على المعلومات التي قام بها الموظفان المتهمان بتسريبها، وتأكد من أنها مصنفة باعتبارها سرية لا يجوز الإفصاح عنها للشركة المنافسة أو أي جهة أخرى.

وأضافت أنه تم إخضاع المتهمين للتحقيق الداخلي واعترف الأول بجريمته ووقع على إقرار بذلك، بمحض إرادته دون إكراهه من قبل أي طرف سواء من داخل الشركة أو خارجها على عكس إفادة المتهم الذي أكد خلال تحقيقات النيابة العامة إنه أكره على توقيع هذا الإقرار.

ووجهت النيابة العامة إلى الموظفين المتهمين ارتكاب جناية إفشاء الموظف العام المكلف من قبل الدولة أسرار مؤتمن عليها، وبعد النظر في الواقعة قضت محكمة الجنايات في دبي بإدانتهما وحبسهما ثلاثة أشهر يليها الإبعاد بعد قضاء العقوبة.

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