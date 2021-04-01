عبدالله بن بيه يترأس اجتماعاً لتدارس «وثيقة المواطنة الحاضنة للتنوع»

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ترأس معالي الشيخ عبد الله بن بيه، رئيس منتدى تعزيز السلم اجتماعاً تحضيريا للجنة العلمية لمنتدى تعزيز السلم، في مكتب المنتدى في العاصمة المغربية الرباط.

وتناول الاجتماع - الذي حضره سعادة الشيخ المحفوظ بن بيه الأمين العام للمنتدى وآمنة سعيد الشحي مديرة مكتب المنتدى بالرباط وكبارُ الباحثين بالمكتب - مشروع «وثيقة المواطنة الحاضنة للتنوع»، التي يعمل عليها منتدى تعزيز السلم مع تحالف من المنظمات الدولية الكبرى بقيادة وكالة «ويلتون بارك» التابعة لوزارة الخارجية والكومونولث البريطانية، و«مؤسسة أديان» اللبنانية.

وقال معالي العلامة عبد الله بن بيه إنّ انخراط المنتدى في هذا المسار المتعدد الحلقات جاء تفعيلا لتوصيات إعلان مراكش التاريخي، الذي دعا إلى تأصيل مبدأ المواطنة الحاضنة للتنوع، التي تستوعب مختلف الانتماءات، بالفهم الصحيح والتقويم السليم للنصوص الديني والممارسات التاريخية وباستيعاب المتغيرات التي حدثت في العالم. وقدّم معاليه جملة من التوجيهات المهمة لصياغة الوثيقة صياغة إيجابية، تنطلق من رواية التسامح والتعايش ضمن كل تراث ديني، وتتفق مع رؤية الانفتاح والشراكة الحضارية التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة، داعيا إلى التأسيس على وثائق التسامح الكبرى، مثل إعلان مراكش وإعلانات أبوظبي، ووثيقة الأخوة الإنسانية وميثاق حلف الفضول الجديد.

وفي سياق متصل، اطلع معاليه على سير أعمال مكتب منتدى تعزيز السلم بالرباط، من خلال عرض مفصل قدّمته آمنة سعيد الشحي، مديرة المكتب، استعرضت فيه أهم البرامج والخطط الاستشرافية للسنوات الخمس المقبلة.