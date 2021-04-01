شرطة أبوظبي تنقل مواطناً جواً من سلطنة عمان للعلاج بتوام

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نقلت طائرة الإسعاف الجوي في إدارة طيران شرطة أبوظبي بقطاع العمليات المركزية مواطناً مصاباً في العمود الفقري من مستشفى عبري بسلطنة عمان إلى مستشفى توام في مدينة العين.

وكانت الإدارة تلقت بلاغاً بضرورة نقل المصاب البالغ 63 عاماً جواً لسوء حالته الصحية، وعلى الفور أقلعت المروحية إلى الموقع ووفر طاقمها الرعاية الطبية للمصاب أثناء نقله بالطائرة إلى مستشفى توام لاستكمال العلاج.

وتنفذ " طيران شرطة أبوظبي" العديد من المهام الإنسانية والمجتمعية المتخصصة المتمثلة في تقديم خدمات الإسعاف والبحث والإنقاذ والتصوير الجوي ومراقبة الطرق وغيرها بالاستعانة بأحدث المعدات والأجهزة والآليات المستخدمة في إنقاذ وإسعاف المرضى والمصابين.