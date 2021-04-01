نهيان بن مبارك: الإمارات عنوان للتسامح والتعايش والانفتاح

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

افتتح اليوم الرابع لملتقى السفراء وممثلي البعثات التمثيلية للدولة في الخارج بدورته الـ 15 بكلمة لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش بعنوان «دولة الإمارات عنوان للتسامح والتعايش والانفتاح» تطرق خلالها إلى مكانة الدولة كحاضنة لقيم التسامح والسلام، والأمان، والتعددية الثقافية.

كما شهد الملتقى في يومه الرابع وفي ظل الواقع الجديد الذي فرضته جائحة «كوفيد-19» العالمية التي سلّطت الضوء على أهمية القطاع الصحي واستدامته، حلقة نقاشية مع معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع

والدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة مديرة إدارة الأمراض السارية عبر تقنية الاتصال المرئي بعنوان «الصحة في دولة الإمارات بعد كوفيد-19»، بالإضافة إلى جلسة مع معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي بعنوان «مستقبل الأمن الغذائي في دولة الإمارات».

واختتم فيصل عيسى لطفي، وكيل وزارة مساعد للشؤون القنصلية، اليوم الرابع للملتقى، بجلسة حول مستجدات خدمات المواطنين والخدمات القنصلية استعرض خلالها مجموعة من الخطط التي يتم تنفيذها للارتقاء بالقطاع القنصلي والآليات القائمة لتلبية احتياجات الجمهور.

جدير بالذكر أن ملتقى السفراء ورؤساء البعثات التمثيلية الإماراتية في الخارج يعقد سنوياً في العاصمة أبوظبي حيث يمثل فرصة مهمة للتفاعل والحوار وتبادل الآراء والأفكار مع القيادة والمسؤولين في الدولة وسفراء وممثلي البعثات التمثيلية في الخارج على الساحتين الإقليمية والدولية بما يعزز من أداء السياسة الخارجية الإماراتية وفاعليتها.