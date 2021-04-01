سفير الدولة لدى الكويت يشارك في اجتماع سفراء «دول التعاون»

ابوظبي - سيف اليزيد - الكويت (وام)

شارك مطر حامد النيادي سفير الدولة لدى دولة الكويت، أمس الأول، في الاجتماع التنسيقي الأول لسفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في الكويت، بناء على دعوة من صلاح علي المالكي سفير مملكة البحرين لدى الكويت، لبحث تعزيز العمل المشترك وتبادل الآراء وتنسيق المواقف لدعم المصالح المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي. شارك في الاجتماع كل من: سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود سفير المملكة العربية السعودية، والدكتور صالح بن عامر بن حارث الخروصي سفير سلطنة عُمان، وبندر بن محمد العطية سفير دولة قطر، وناصر المزين مساعد وزير خارجية دولة الكويت لشؤون مجلس التعاون.