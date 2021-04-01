الامارات | إغلاق 4 مؤسسات في دبي لم تلتزم بإجراءات «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 4 مؤسسات في دبي لم تلتزم بإجراءات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت بلدية دبي بأنها أغلقت أربع مؤسسات جديدة، أول من أمس، وخالفت سبعاً أخرى، فيما أنذرت 39، بسبب تجاهل الإجراءات الوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشددة على ضرورة تحمل كل المؤسسات المسؤولية بالالتزام بالإجراءات المحددة، لحماية المجتمع.

وأوضحت البلدية أن قرارات الإغلاق شملت مؤسسة غذائية في جبل علي، بسبب عدم ارتداء الكمامات، وصالوناً في منطقة الكرامة بسبب عدم الالتزام بالممارسات الصحية والنظافة الشخصية، واشتراطات التنظيف والتعقيم، ومركز لياقة بدنية بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي بسبب الاكتظاظ، إضافة إلى مؤسسة استهلاكية في منطقة مردف بسبب تجاهل الممارسات الصحية. وحسب إحصاءات بلدية دبي، نفذ مفتشو البلدية 2480 زيارة تفتيشية، بلغت نسبة الالتزام 98%، بمعدل 2430 مؤسسة.

وذكرت أن مفتشي البلدية يدققون، خلال زياراتهم الرقابية على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، إضافة إلى التأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء على الأغذية أثناء الاستلام والتحضير والتخزين، والعرض في درجات حرارة صحية، وتطبيق إجراءات النظافة والتعقيم، لمنع حدوث تلوث تبادلي، ومكافحة الآفات. وأوضحت البلدية أنه منذ إعادة فتح الأماكن المخصصة للتدخين في المقاهي، والسماح بتدخين الشيشة، حرصت البلدية على تكثيف حملاتها التفتيشية وزياراتها، لضمان تحقيق أعلى نسبة من الالتزام، ولفتت إلى أن مفتشي البلدية رصدوا حزمة من المخالفات قامت بها مقاهٍ خلال الفترة الماضية، تمثلت في عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بمواجهة «كورونا»، خصوصاً مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي بين الأشخاص، أو المسافات بين الطاولات، والسماح بالاكتظاظ داخل الموقع، وكذلك عدم الالتزام بالممارسات الصحية، مثل: مشاركة أكثر من شخص في تدخين شيشة واحدة، واستعمال الخراطيم المتعددة الاستخدام بدلاً من أحادية الاستخدام.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news