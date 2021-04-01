الامارات | 2084 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و2202 حالة شفاء و5 حالات وفاة

شكرا لقرائتكم خبر عن 2084 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و2202 حالة شفاء و5 حالات وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 244 ألفاً و422 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية، للاكتشاف المبكر للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي في الكشف عن 2084 إصابة جديدة بالفيروس، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 461 ألفاً و444 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة خمس حالات من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1497 حالة. كما أعلنت عن شفاء 2202 حالة جديدة وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 445 ألفاً و355 حالة.

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