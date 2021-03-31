«دبي للتوحُّد» يطلق حملته التوعوية الخامسة عشرة تزامناً مع اليوم العالمي للتوعية بالتوحُّد

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ينظم مركز دبي للتوحُّد حملته السنوية الخامسة عشرة للتوعية بالتوحُّد طوال شهر أبريل 2021، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للتوعية بالتوحُّد، والذي يوافق الثاني من أبريل من كل عام وفقاً لما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال محمد العمادي، المدير العام لمركز دبي للتوحُّد وعضو مجلس إدارته: «تسلط الحملة الضوء على مدى تأثير النظرة الإيجابية على الأفراد المصابين بالتوحُّد وأهمية تقبُّل المجتمع وتفهمه للخصائص النمائية لاضطراب طيف التوحُّد والتي عادة ما تؤثر على المصابين بالتوحُّد في ثلاث مناحٍ رئيسة تتمثل في صعوبات النطق والتواصل، وصعوبات التفاعل الاجتماعي، ومشاكل السلوك».

وذكر أن هدف الحملة هو إيصال رسالة مؤداها أن تقبُّل الأفراد المصابين بالتوحد وتوفير البيئة الملائمة لاحتياجاتهم ما زال يتطلب مزيداً من الجهود للوصول إلى مستويات توازي جهود احتواء ودمج الفئات الأخرى من أصحاب الهمم كما هو الحال في الإعاقات البصرية والسمعية والحركية.

مجتمع متلاحم

وقال معالي سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تسهم الهيئة في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم في المجتمع وفق خطط واستراتيجيات مدروسة، وتحرص على دعم الحملة السنوية للتوعية باضطراب التوحُّد التي يطلقها مركز دبي للتوحد، لتعزيز الجهود الرامية إلى رفع مستوى وعي المجتمع في هذا الخصوص، بما ينسجم مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف إيجاد مجتمع دامج خالٍ من الحواجز يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأُسرهم، ومبادرة «مجتمعي، مكان للجميع» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي».

التزام مجتمعي

وقال خالد المالك، العضو المنتدب لدبي القابضة: «احتفاءً بمناسبة اليوم العالمي للتوحّد سنقوم بإضاءة معظم مجتمعات ووجهات دبي القابضة وتنفيذ مجموعة من الأنشطة المجتمعية عبر محفظتنا الواسعة والمتنوعة. وإلى جانب عملنا ومساهمتنا في زيادة الوعي بالتوحد في مجتمعاتنا، سنتيح المجال لعدد أكبر من سكان دبي لدعم المصابين بالتوحد والانضمام إلى هذه المبادرة العالمية للاحتفاء بشريحة مجتمعية فريدة وغالية على قلوبنا جميعاً».

تفاعل مجتمعي

وأشاد مدير عام مركز دبي للتوحُّد بحجم التفاعل المجتمعي الواسع الداعم للحملة سواء أكان من أفراد أم جهات حكومية أم شركات خاصة، مقدماً شكره وتقديره لشركاء ورعاة الحملة ومن أبرزهم: هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ودبي القابضة، وشركة بترول الإمارات الوطنية «اينوك»، وتعاونية الاتحاد، وسوق دبي الحرة، ومركز دبي التجاري العالمي، ومجموعة وصل لإدارة الأصول، ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، وشبكة الإذاعة العربية، وشركة دبي للاستثمار، وشركة روابي الإمارات، ومجموعة جي إي تي القابضة، وشركة LOAMS لإدارة المرافق، و MBC الأمل، وشبكة قنوات زي، ومجموعةITP للنشر، وفوكس سينما، ونوفو سينما، وشركة هايبرميديا للإعلانات.

جلسات مجانية

أعلن مركز دبي للتوحُّد عن تقديمه جلسات استشارية مجانية للأطفال المشتبه في إصابتهم بالتوحد عن طريق الحجز خلال شهر أبريل فقط، حيث أوضحت منى إبراهيم، مديرة التوعية المجتمعية في المركز الهدف من وراء تلك الجلسات قائلة: «على الرغم من الوعي المتزايد باضطراب طيف التوحُّد، إلا أنه ما يزال هناك عدم اهتمام من قبل شريحة كبيرة من أولياء الأمور في السعي للحصول على التشخيص المبكر، ما يؤكد أهمية وجود مبادرات تعمل على تسهيل عملية وصول خدمات التشخيص والرعاية لتلك الشريحة».

كما ينظّم المركز ضمن هذه الحملة عدداً من المحاضرات والورش الافتراضية للتوعية بالتوحُّد لأولياء الأمور والمُعَلمين وموظفي المؤسسات العامة والخاصة، وذلك بما يتناسب مع احتياجات أفراد المجتمع المعرفية حول التوحُّد، وكذلك للإجابة على استفسارات الجمهور.