شرطة الفجيرة تطرح اللوحات الجديدة لأرقام المركبات الأحد المقبل

ابوظبي - سيف اليزيد - دشنت القيادة العامة لشرطة الفجيرة اللوحات الجديدة لأرقام المركبات، والتي تشمل اللوحات الرياضية واللوحات الخصوصية/ الطويلة والقصيرة/ بتصميمين متميزين يحملان اسم «الفجيرة»، أحدهما باللون الأسود والثاني باللون الأحمر.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة لشرطة الفجيرة على تحقيق الأهداف الإستراتيجية، وتعزيز إسعاد المتعاملين بالخدمات المقدمة، وتلبية ملاحظاتهم والاهتمام بآرائهم.

وأكدت إدارة ترخيص الآليات والسائقين أن عملية طرح اللوحات الجديدة ستبدأ اعتباراً من يوم الأحد المقبل، وذلك للمركبات التي يتم تسجيلها حديثا «أول تجديد للترخيص»، بينما ستتم عملية الاستبدال لجميع المركبات الأخرى والتي لا يزال ترخيصها سارياً اعتباراً من 2 مايو المقبل.. موضحة أنه سيتم استبدال اللوحات العمومية ومختلف الفئات الأخرى كالمقطورات في النصف الثاني من العام الجاري.