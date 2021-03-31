الامارات | رفع الحظر عن صيد أسماك البدح في أبوظبي بدءاً من الغد

شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الحظر عن صيد أسماك البدح في أبوظبي بدءاً من الغد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة بناءً على التنسيق مع هيئة البيئة –أبوظبي القرار الوزاري رقم (63) لسنة 2021م، والذي تم بموجبه السماح بصيد وتسويق أسماك البدح في إمارة أبوظبي وذلك اعتباراً من يوم غد 1 أبريل حتى 1 يونيو لهذا العام.

وتعتبر أسماك البدح من الأسماك التجارية الهامة، ولقد وضعت الهيئة العديد من الضوابط لإدارة المصايد في الإمارة بطريقة تضمن صون الموارد الطبيعية والمحافظة على استدامة المخزون السمكي، والتي يتطلب تنفيذها تعاون الجهات المعنية والعمل معها للمحافظة على المخزون السمكي وتشجيع الاستخدام المستدام للمصايد والموارد البحرية.

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