الامارات | بالفيديو: أب يروي قصة إدمان ابنه.. وكيف تدخلت شرطة أبوظبي لإنقاذه

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: أب يروي قصة إدمان ابنه.. وكيف تدخلت شرطة أبوظبي لإنقاذه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - روى والد الشاب قصة تعاطي ابنه للمخدرات خلال لقاء مع برنامج "لمسيان اليوم" على قناة أبوظبي موضحاً أنه لاحظ انطواء الشاب لمدة طويلة في غرفته مع ظهور علامات الإعياء الشديد وشعوره بالدوخة وظهور السواد تحت عينيه مشيراً إلى أنه في بادئ الأمر توقع انه مرض عادي ولكن ازداد قلقه لحالته وقرر مواجهته بأنه يبدو غير طبيعياً ومع الاستمرار في السؤال والضغط عليه بالحديث اعترف الشاب بأنه مدمن لنوع معين من المخدرات.

وذكر يوسف لوالده أن احد أصدقائه عرض عليه حبة مخدرة وقال له انها ستساعده في المذاكرة وتجعله يشعر بالنشاط فتناول الحبة المخدرة للمرة الأولى والثانية حتى وصل لمرحلة اصبح لايستطيع الاستغناء عنها.

واضاف انه شعر بالحيرة والقلق والخوف من الفضيحة وهو يفكر جديا في إيجاد حل لعلاج ابنه من مشكلة المخدرات إلى ان شاهد عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبراً عن مبادرة "فرصة أمل" وبدأ التفكير في انها ستكون المخرج لمشكلة ابنه خصوصاً و انها تتعامل بخصوصية وسرية تامة مع متعاطي المخدرات وعلاجهم من هذه الآفة.

وأشار إلى انه على الفور عرض الفكرة على ابنه بالتسجيل في المبادرة للعلاج وتفاجأ بسرعة شرطة ابوظبي واسلوبها الراقي في التواصل معه بكل سرية وخصوصية وشفافية وأمان لافتاً إلى أن مديرية مكافحة المخدرات اوفت بالوعد واودعت ابنه في مصحة العلاج من الإدمان حتى عودته للمجتمع معافى وقدم الشكر والتقدير لشرطة أبوظبي على هذه المبادرة الرائعة لعلاج مدمني المخدارت.

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