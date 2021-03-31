الامارات | محاكم رأس الخيمة تطلق خدمات تسجيل ملف الإعسار إلكترونياً

شكرا لقرائتكم خبر عن محاكم رأس الخيمة تطلق خدمات تسجيل ملف الإعسار إلكترونياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت دائرة محاكم رأس الخيمة خدمة تسجيل "ملف الإعسار" إلكترونيا، لجميع فئات متعامليها، وشركائها من مكاتب المحاماة، والأفراد، ومكاتب الطباعة ضمن توجهات دائرة المحاكم الاستراتيجية في التحول الرقمي ومحاكم بلا ورق.

وأكد رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة المستشار أحمد محمد الخاطري أنه في ظل السعي المتواصل لتقديم كافة الخدمات القضائية للمحاكم "عن بعد" وللتسهيل على المتعاملين وإسعادهم، ضمن المعايير والقوانين التنظيمية العالمية، أتاحت دائرة المحاكم للمتعاملين أن يتقدموا بطلبات تسجيل ملفات الإعسار لتسوية إلتزاماتهم المالية إلكترونياً وبشكل كامل، دون الحاجة لحضورهم شخصيا لمقر الدائرة، باستخدام القنوات الإلكترونية بالدائرة.

حيث تعد هذه الخدمات تطبيقا مباشرا لقانون الإعسار الذي يمكّن المدين من تقديم طلب دون مخاصمة أحد فيه لتسوية التزاماته المالية في حال توقف عن الدفع لأي من مديونيه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد على 50 يوم متتالية نتيجة عجزه عن الوفاء بهذه الديون. كما يمكن لدائن المدين ومجموعة من الدائنين بمبلغ لا يقل عن 200000 درهم التقدم بطلب إلى المحكمة لافتتاح إجراءات إعسار المدين وتصفية أمواله وفقا لأحكام القانون.

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