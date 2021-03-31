الامارات | إيقاف 16 منشأة غذائية بمصفوت في عجمان عن العمل لعدم التزامها بالاشتراطات الصحية

شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف 16 منشأة غذائية بمصفوت في عجمان عن العمل لعدم التزامها بالاشتراطات الصحية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقفت بلدية مصفوت، التابعة لدائرة البلدية والتخطيط بعجمان، 16 منشأة غذائية عن العمل لعدم التزامها بشروط الصحة والسلامة العامة، كما وجهت وحدة التفتيش والرقابة 979 إنذاراً و129 مخالفة للمنشآت الغذائية العاملة في مدينة مصفوت.

وفي هذا الصدد أكد مدير بلدية مصفوت، سيف غدير الكتبي، أن الاهتمام بصحة وسلامة كل مواطن ومقيم هو أهم أولوياتنا، ونعمل جاهدين ومكثفين الجهود للتأكد من التزام كل المنشآت بالتعاليم الواضحة والقواعد الصحيحة حفاظاً على سلامة المجتمع.

وتابع الكتبي أن الكفاءات المؤهلة كثفت حملات التفتيش على كل منافذ البيع والأسواق والمنشآت الغذائية، حيث سجلت 3845 جولة ميدانية بواقع 44582 دقيقة تفتيش، أسفرت عن ضبط ما يزيد على 84 كيلو غراماً من المواد غير الصالحة للاستخدام، مبيناً أن البلدية تنظم حملات دورية على مدار العام.

وبيّن الكتبي أن الجهود ستكثف خلال شهر رمضان الفضيل، الذي يشهد حركة دائمة ودورية على مدار الساعة على منافذ البيع والمنشآت الغذائية، مبيناً أن وحدة التفتيش أعدت خطة شاملة لتغطية كل مناطق مدينة مصفوت للتأكد من سلامة المنتجات والمواد الغذائية.

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