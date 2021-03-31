الامارات | شرطة أبوظبي تكرم آسيويا لأمانته

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تكرم آسيويا لأمانته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرمت شرطة ابوظبي شخصاً أسيويا لأمانته ونزاهته وتعاونه مع الشرطة.

وقدم مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية بقطاع الأمن الجنائي العميد مبارك سيف السبوسي هدية للمذكور شاكراً له مبادرته المسئولة في التعاون مع الشرطة وحسن أمانته.

وكان الشخص المكرم قد عثر على مبلغاً نقديا وسارع إلى تسليمه إلى مركز الشرطة المختص لإعادته إلى صاحبه.

وأعرب المكرم عن شكره وتقديره للتكريم مثمناً دور شرطة أبوظبي وجهودها المستمرة في تحفيز الجمهور على التعاون الايجابي الفعال لتعزيز مسيره الأمن والأمان والطمأنينة بالمجتمع.

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