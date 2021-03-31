الامارات | 4 ضوابط لتسجيل أصحاب الهمم في المدارس الحكومية

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ضوابط لتسجيل أصحاب الهمم في المدارس الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضعت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أربع خطوات لتسجيل أصحاب الهمم في المدارس الحكومية، وهي تقديم طلب تسجيل إلكتروني من قبل ولي الأمر لحجز مقعد للعام الدراسي المقبل، حسب الشروط واللوائح المعمول بها في التسجيل (للمواطنين وأبناء المواطنات، على الرابط https:/‏‏‏/‏‏‏tasjeel-almanhal.moe.gov.ae/‏‏‏?locale=ar).

والخطوة الثانية أن يبيّن ولي أمر الطالب ما إذا كان ابنه من أصحاب الهمم، وتوضيح فئة الإعاقة، ثم يتم تشخيص حالة الطالب من قبل فريق التربية الخاصة، بهدف تحديد الاحتياجات، ووضع التوصيات المطلوبة.

وأوضحت أنه لا يتم اعتماد الطلب إلا بعد اعتماد التقرير والتقييم الصادر من فريق مركز همم لخدمات التعليم الدامج، مع إخطار وإرسال جميع التقارير إلى المدرسة.

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