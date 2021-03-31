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الامارات | 4 ضوابط لتسجيل أصحاب الهمم في المدارس الحكومية

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أمين الجمال - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضعت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أربع خطوات لتسجيل أصحاب الهمم في المدارس الحكومية، وهي تقديم طلب تسجيل إلكتروني من قبل ولي الأمر لحجز مقعد للعام الدراسي المقبل، حسب الشروط واللوائح المعمول بها في التسجيل (للمواطنين وأبناء المواطنات، على الرابط https:/‏‏‏/‏‏‏tasjeel-almanhal.moe.gov.ae/‏‏‏?locale=ar).

والخطوة الثانية أن يبيّن ولي أمر الطالب ما إذا كان ابنه من أصحاب الهمم، وتوضيح فئة الإعاقة، ثم يتم تشخيص حالة الطالب من قبل فريق التربية الخاصة، بهدف تحديد الاحتياجات، ووضع التوصيات المطلوبة.

وأوضحت أنه لا يتم اعتماد الطلب إلا بعد اعتماد التقرير والتقييم الصادر من فريق مركز همم لخدمات التعليم الدامج، مع إخطار وإرسال جميع التقارير إلى المدرسة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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