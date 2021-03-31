الامارات | شرطة الشارقة تحل 310 خلافات أسرية ودياً العام الماضي

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تحل 310 خلافات أسرية ودياً العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت مدير مركز الدعم الاجتماعي في شرطة الشارقة، العقيد منى سرور، بأن المركز نجح في حل 310 خلافات أسرية ودياً خلال العام الماضي، مؤكدة حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على دعم وتوثيق الروابط الأسرية، والنأي بها بعيداً عن أجواء الخلافات، والعمل وفق رؤية علمية على إزالة الرواسب العالقة في النفوس، خصوصاً مع الأسر التي تواصلت مع المركز، وذلك من خلال تقديم النصح والإرشاد بأساليب قائمة على المودة والتسامح، ووضع المعالجات الخاصة بمختلف القضايا، والعمل على احتوائها في جو ودي، بالصورة التي تضمن تعزيز العلاقات الأسرية، ووضعها في إطارها الصحيح الذي يحثنا عليه ديننا الحنيف، وينسجم مع توجهات القيادة في توفير سبل الحياة الكفيلة باستقرار الأسرة وسعادتها.

وأشارت إلى استحداث خدمات ذكية بالمركز منذ بدء عمله منتصف العام الماضي، لتقديم وتيسير خدمات البلاغات والاستشارات الإلكترونية، وتلقى 14 استشارة أسرية خلال عام 2020، كما قدم خدمات لدعم ضحايا العنف والإساءة، موضحة أن هناك مختصين لمتابعة تلك القضايا التي تصل إلى المركز عبر الخدمات الإلكترونية، باللغتين العربية والإنجليزية، ويبلغ زمن الاستجابة للبلاغات الطارئة ما بين خمس إلى 10 دقائق.

وذكرت أنه تم تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لـ565 حالة من فئة الأطفال وكبار المواطنين والنساء وأصحاب الهمم، وأشارت إلى تدريب 14 طالباً جامعياً على برامج الإسهام في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي.

وأفادت سرور بأن المركز يلعب دوراً توعوياً وإرشادياً ملموساً للحد من الخلافات الأسرية، وذلك بتقديمه جرعات توعوية لمختلف فئات المجتمع، عبر حسابات القيادة على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب عمل زيارات ميدانية للأسر قبل وبعد حل الخلافات والمشكلات القائمة فيما بينهم، من أجل الاطمئنان على استقرارها وترابطها.

وتابعت أن المركز يقدم خدماته لشريحة واسعة من أفراد المجتمع في الشارقة، إذ يعمل على معالجة مختلف القضايا الأسرية وحصرها وحلها في أضيق نطاق، والعمل على الحيلولة دون استفحالها، نظراً لتأثيراتها النفسية والاجتماعية التي تلقي بظلالها على أطراف عدة، في إطار الأسرة الواحدة، كما يسهم المركز في إبراز الدور الاجتماعي الذي تقدمه الشرطة في حل القضايا الأسرية، الشائكة منها والبسيطة، بأفضل الطرق والأساليب من قبل أخصائيين متمرسين ومتخصصين.

وأهابت العقيد منى سرور بأفراد المجتمع الراغبين في التواصل مع المركز الاتصال على رقم 065944254 خلال ساعات العمل الرسمية، أو على رقم الضابط المناوب 0502001888 خلال الـ24 ساعة، مشيرة إلى أن المركز يتميز بمبادئ أساسية في التعامل مع جميع الحالات، أهمها السرية التامة، والتدرج في الخطوات عند معالجة الحالات.

- المركز قدّم دعماً نفسياً واجتماعياً لـ 565 حالة من الأطفال وكبار المواطنين والنساء وأصحاب الهمم.

- شرطة الشارقة درّبت 14 طالباً جامعياً على برامج تقديم الدعم النفسي والاجتماعي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news