الامارات | «البوصلة» يحدُّ من إصابة السائقين بـ «كورونا» في رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن «البوصلة» يحدُّ من إصابة السائقين بـ «كورونا» في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، المهندس إسماعيل حسن البلوشي، أن تطبيق «البوصلة»، الذي أطلقته الهيئة لتدريب السائقين وتطوير أدائهم، أسهم في الحد من إصابة السائقين بفيروس كورونا، منذ بداية الجائحة.

وأوضح أن الهيئة سجلت 15 إصابة بالفيروس بين سائقيها، من أصل 1000 سائق يعملون لديها في سيارات الأجرة والنقل العام، وتابع أن الهيئة كانت من أولى الجهات برأس الخيمة التي طبقت العمل والتدريب عن بُعْد قبل بداية الأزمة، حيث وفرت منصات للعمل والتدريب عن بُعْد، منها منصة «المعرفة»، التي تسمح للموظفين بالتدرب عن بُعْد، والقيام بقراءة الكتب والأدلة والسياسات الصادرة عن طريق الهيئة، كما تسمح منصة «الابتكار» للموظفين بتقديم أفكارهم ومقترحاتهم لتطوير العمل.

وأشار إلى أنه تم إطلاق تطبيق «البوصلة» الذكي للسائقين مع بداية الأزمة بديلاً عن عقد اجتماعات مع السائقين، ما قلل الاختلاط والإصابة بالفيروس، من خلال توصيل المعلومات الثقافية والتعليمات والإرشادات عبر التطبيق.

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