الامارات | تمديد تسجيل الطلبة المواطنين في المدارس الحكومية حتى 8 أبريل

شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد تسجيل الطلبة المواطنين في المدارس الحكومية حتى 8 أبريل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن تمديد فترة التسجيل، لالتحاق الطلبة المواطنين بمرحلة رياض الأطفال الأولى والثانية، والصف الأول، إلى جانب صفوف النقل (2-12)، للعام الدراسي المقبل في المدارس الحكومية حتى الثامن من أبريل المقبل، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لأولياء أمور الطلبة، لاستكمال إجراءات التسجيل.

ودعت المؤسسة ذوي الطلبة إلى المبادرة بحجز مقاعد أبنائهم، وإرفاق الوثائق المطلوبة عبر الدخول إلى الرابط (https:/‏‏/‏‏tinyurl.com/‏‏publicschoo lregistration)، حيث يمكنهم من خلاله إتمام عملية التسجيل، بعد التأكد من استيفاء الشروط المطلوبة كافة، للالتحاق في المراحل الدراسية المشار إليها.

وحددت المؤسسة شروطاً لالتحاق الطلبة بمرحلة رياض الأطفال الأولى والثانية، بحيث يكمل الطلبة السن المعتمدة للتسجيل حتى 31 من أغسطس من العام الدراسي 2021-2022، بحيث لا يقل عمر الطالب في الروضة الأولى عن أربع سنوات، وتشمل الطلبة مواليد الأول من سبتمبر 2016 إلى عام 31 من أغسطس 2017، فيما يتم قبول الطلبة ممن أتموا خمس سنوات في الروضة الثانية، وتشمل الطلبة مواليد الأول من سبتمبر 2015 إلى 31 من أغسطس 2016، وبخصوص الصف الأول يقبل الطلبة ممن أتموا ست سنوات، ولا يتجاوزون ثماني سنوات، وتشمل الطلبة مواليد الأول من سبتمبر 2013، إلى 31 من أغسطس 2015.

- التمديد يهدف إلى إتاحة الفرصة لأولياء أمور الطلبة لاستكمال إجراءات التسجيل.

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