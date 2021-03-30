الامارات | التحالف: تدمير مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي نحو السعودية

شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: تدمير مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي نحو السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن التحالف تمكّن من اعتراض وتدمير طائرتين مفخختين، أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه السعودية.

وأكد المالكي استمرار محاولات ميليشيات الحوثي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكداً في الوقت نفسه أن التحالف سيتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين، وفق القانون الدولي الإنساني.

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