جونز ذا كروسر يكشف عن خيارا ت رائعة لاحتفال مميز بعيد الفصح

هل أنتم متحمسون لعيد الفصح؟ احتفالاً بهذه المناسبة العائلية، يطلق جونز ذا كروسر، المجموعة الأسترالية المتخصصة بالأغذية، دليلاً للمنتجات الخاصة بعيد الفصح ليكون مناسبة لا تنسى.

تتضمن الخيارات اللذيذة لهذا العام العديد من المنتجات المميزة، كلحم الخروف المحمّر والكعك الشهي بتصاميم مناسبة وتشكيلة من المنتجات الأخرى الخاصة بعيد الفصح. تتوفر المنتجات من 7 مارس إلى 4 أبريل 2021، ويمكن للعملاء التوجه إلى فروع جونز ذا كروسر للاستمتاع بالأجواء الرائعة.

وبدلاً من الإرهاق وإعداد عشاء الفصح، يمكنكم طلب وجبة جاهزة من فخذ الخروف المشوي مع تشكيلة من الأطباق الجانبية، ومنها صلصة الكرانبيري المنزلية والبطاطس المشوية بدهن البط أو ملفوف بروكسل المطهو على البخار والكستناء والنقانق المشوية الملفوفة بلحم البقر المقدد، والجزر واللفت المحمّر بالعسل أو البروكلي والقرنبيط مع الجبن.

أما الأحجام فتتوفر منها ثلاثة خيارات، يرافق كلاً منها طبق من مرق اللحم بنكهة التوت وحشوة لذيذة، ليختار الضيوف الحجم المناسب لأسرتهم. يتضمن العرض الأول لعيد الفصح فخذ الخروف المشوي مع خيار من خمسة أطباق جانبية، أما العرض الثاني فيتضمن فخذ الخروف المشوي مع جميع الأطباق الجانبية وحلوى تارت التفاح، فيما يضم العرض الثالث فخذ الخروف المشوي مع جميع الأطباق الجانبية وتشكيلة من الأجبان اللذيذة في طبق "فروماجر بورد".

هل ترغبون بالابتعاد عن الطهي هذا العام؟ اختاروا التحلية من تشكيلة مخبز جونز ذا كروسر واحصلوا على حلويات مصنوعة يدوياً مثل بسكويت خبز العسل وبودينغ عيد الفصح وكرات الكعك المزينة "كيك بوبس" وكعكة الفواكه الكلاسيكية والمخبوزات الساخنة. وإلى جانب تلك الحلويات، يمكن للضيوف الاستمتاع بكوب ساخن ومميز من كافيه موكا أو الشوكولاتة الساخنة مع مفاجآت مميزة بين 7 مارس و 4 أبريل 2021.

وللراغبين بتجربة مهارتهم في إعداد الكعك، يمكنهم الحصول على مجموعة إعداد منزل بسكويت العسل وتعلّم كيفية تجميعه وتزيينه بمساعدة جونز ذا كروسر، وذلك يومي 27 مارس و 3 أبريل من خلال ورشة عمل تقام عبر الإنترنت.

ولا يكتمل عيد الفصح بدون الأجبان الشهية، وتحديداً تشكيلة من الأجبان الخاصة التي تعدّ الطريقة الأمثل للاحتفال. يمكن للضيوف الاختيار من بين ثلاثة أطباق جاهزة للتقديم من الأجبان، وهي "ذي ألتيميت" و "فروماجر بورد" و "لكشري تشيز بورد" والتي تتضمن ثمانية أنواع من الأجبان الفاخرة مع تشكيلة من الإضافات المميزة. أما إن كنتم ترغبون بإعداد الطبق بأنفسكم، فبوسعكم اختيار واحد من عروضنا مثل "بريت بورد" الذي يحتوي عدداً من الأجبان الحائزة على الجوائز، أو "ذا فستيف"– وهي تشكيلة مستوحاة من المطبخ الإيطالي، أو تشكيلة "فروماجر سليكشن" الكلاسيكية، لتقوموا بإعداد طبق الأجبان المثالي.

يمكنكم أيضاً شراء الهدايا الفاخرة لمن تحبون في عيد الفصح، ومنها سلة عيد الفصح "إكسترا أورديناري هامبر" التي تتضمن كل ما تحتاجون لجعل المناسبة أكثر تميزاً كالحلوى والديكورات الجميلة، أو سلة "سبلينديدلي" التي تحتوي على أفخم المفاجآت الحلوة والمالحة. أما للباحثين عن ذكريات الفصح السعيدة، فنقدم لهم خيار "تايست أوف إيستر" أو "داون ذا باني هول".

هل تبحثون عمّا يزيد وليمة عيد الفصح جمالاً وتميزاً؟ يقدم جونز ذا كروسر منتجات الذواقة التي تتضمن أكثر من مائة منتج مصنوع يدوياً منها عدد من المنتجات المفضلة في عيد الفصح. يمكنكم الاستمتاع بتشكيلة من الوجبات الخفيفة والتوابل والمطيّبات مثل جبن فيتا الطازج بالأعشاب من يارا فالي ديري. وإن كنتم تفكرون بإعداد اللحوم المشوية في هذه المناسبة، فلا تفوتوا تتبيلة جونز للباربكيو.

احرصوا على زيارة جونز ذا كروسر للحصول على كافة احتياجاتكم لاحتفال لا ينسى بعيد الفصح، فلدينا كل ما تحتاجون ليكون يوماً استثنائياً بالفعل!