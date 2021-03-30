نشوة الرويني ضمن قائمة السيدات الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط لعام 2021

اختيرت سيدة الأعمال والإعلامية نشوة الرويني، ضمن قائمة أريبيان بزنس لعام 2021 لأكثر 59 سيدة تأثيراً في الشرق الأوسط، والتي صدرت هذا الأسبوع.

وقد أشادت مجلة أريبيان بزنس بالنساء في دول الخليج والشرق الأوسط، خصوصاً في القطاع الحكومي والمجتمع اللواتي يشكلن الشرق الأوسط بفضل رؤيتهن وقيادتهن، حيث ضمت القائمة أيضاً عددا من النساء البارزات مثل معالي الوزيرة شما المزروعي ، الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود ،الشيخة انتصار الصباح ، لبنى العليان ، وآمنة العويس.

وقالت جولا شودي، من مجلة الرئيس التنفيذي للشرق الأوسط، بمناسبة صدور هذه القائمة عن النساء “إنهن يدعمن المساواة بين الجنسين في مكان العمل والمجتمع - إنهن سفيرات وناشطات حتى قبل أن يجلسن للقيام" بوظائفهن اليومية ". إنني أشعر بالرهبة من إنجازاتهن وتواضعهن، فهن يقدن برؤية ويحتذين بالقدوة، ومن خلال إنجازاتهن الجماعية يواصلن تشكيل طريق للنساء لكي يتبعن خطاهن ".

وقد بدأ تألق الرويني عندما ظهرت للجمهور من خلال شاشة قناة ام بي سي في برنامج "صباح الخير يا عرب" عام 1995، ومن ثم أطلقت برنامجها الذي يحمل اسمها "نشوة" الذي عُرض على قناة MBC ثم على تليفزيون دبي. ومنذ ذلك الحين، حققت إنجازات غير مسبوقة في صناعة الإعلام في الخليج والشرق الأوسط. وقبل ذلك، أسست شركة بيراميديا في عام 1998 والتي يُنظر إليها على أنها أكبر شركة إنتاج إعلامي في المنطقة. كما عملت أيضًا كمنتجة للعديد من البرامج الجماهيرية، والتي لا يزال العديد منها يُعرض حتى اليوم. إلى جانب أن شركتها كانت أيضًا هي وراء إطلاق مهرجان الشرق الأوسط السينمائي الذي تحول لاحقًا إلى مهرجان أبو ظبي السينمائي المعترف به عالميًا والذي ضم مشاهير من جميع أنحاء العالم.

نشوة ليست مجرد أيقونة في التلفزيون والإعلام، فهي ترأس العديد من الشركات في مجال الإعلان والاستثمارات والرعاية الصحية والشحن البحري.

وبهذه المناسبة قالت نشوة الرويني، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة بيراميديا: "كان الرجال في المقدمة دائما عندما يتعلق الأمر بإدارة الأعمال الناجحة أو الشركات، ولكن الأمر تغير الآن، بدأنا نسمع عن نساء في مجالس إدارة بعض أكبر الشركات في العالم. والكثير من النساء قمن برفع مستوى التطلعات والتحدي، اليوم، تقوم النساء بتأسيس أعمالهن كأسماء عائلية في مجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك النشر والتكنولوجيا والأزياء والبث والتجميل والكثير. إنه لأمر رائع دائمًا أن يتم تقديرك على كل العمل الشاق الذي قمت به على مر السنين، وأنا ممتنة لمجلة أريبيان بزنس والرئيس التنفيذي في الشرق الأوسط لتكريمها للنساء اللواتي يشاركن في تشكيل الشرق الأوسط الجديد بفضل روايتهن وعملهن الدؤوب ومثابرتهن التي لا تتوقف."

وأضافت أيضًا "أنها تعتقد أن المرأة قطعت شوطًا طويلاً وقادرة على تحقيق الكثير في العصر الحديث، لكن يجب على الجميع أن يحافظ على الإنجازات والمكتسبات التي حصلت عليها المرأة ويدعم الأجيال القادمة من النساء ليحملن اللواء ويصبحن أكثر قوةً في مساندة مجتمعاتهن والاعتناء بالعائلة الصغيرة والكبيرة."

الجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تكريم نشوة الرويني من قبل مجلة أريبيان بزنس، فقد اختيرت كسيدة الأعمال لعام 2019 في المملكة العربية السعودية، وضمن أذكى 100 شخصية في الإمارات لسنة 2018، والمرأة الأيقونة لعام 2017. إضافةً إلى حصولها على جائزة أفضل رئيسة تنفيذية(Female CEO) من مجلةCEO) ) الدولية لعامي 2016 و2020، كما تم اختيارها من أهم مائة رئيس تنفيذي في العالم العربي للعام 2015 ، ومن أقوى 100 سيدة عربية من قِبَل نفس المجلة.