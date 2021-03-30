"طريقة الاستعداد للأشهر الحارة القادمة مع مكيفات DUALCOOL من "إل جي""

سيتعيّن على الأسر مع اقتراب فصل الصيف وبدء درجات الحرارة بالارتفاع إلى ما فوق 40 درجة مئوية، الاستعداد لتجنب الانزعاج الناتج عن الحر والذي قد يؤدي إلى التعب والإحباط. فبعد قضاء يوم حافل في العمل، ترغب العائلات بالاستمتاع بأمسية مريحة في المنزل، وإن لم يكن الجو بارداً، قد يزيد ذلك من شعورهم بالتعب والانزعاج. ويعدّ الاستيقاظ في صباح اليوم التالي دون نوم كافٍ خلال الليل حالة سيئة للاستعداد لبدء يوم حافل آخر.

لحسن الحظ، فإن إل جي إلكترونيكس (إل جي) مستعدة للمساعدة عبر مكيفات DUALCOOL. ويجب أن يقوم سكان الخليج بالاستثمار في وحدة تكييف جيدة بعناية فائقة، حيث سيؤدي اختيار المكيّف المناسب إلى توفير الوقت والمال والطاقة للمستخدمين مع تحسين الراحة في بيئتهم المنزلية. وهذا هو بالضبط ما سيحصل عليه المستخدمون مع مكيف LG DUALCOOL ذو الضاغط العاكس.

القوة واستهلاك الطاقة بكفاءة

يعد هذا المكيف أول مكيف يستخدم تقنية الضاغط العاكس المزدوج الموفّر للطاقة من "إل جي"، والذي يمنح المستهلك تبريداً قوياً في المنزل واستخدام أقل للطاقة. ويتميز النظام بفاعليته القصوى فهو يستخدم طاقة أقل بنسبة 65% مع توفير تبريد أسرع بنسبة تصل إلى 60% مقارنةً بالمكيفات التقليدية، وفقاً لمؤسسة الاختبارات الشهيرة عالمياً TÜV Rheinland. وتعمل تقنية الضاغط المتطورة أيضاً على تمكين DUALCOOL من العمل بمستويات ضوضاء منخفضة للغاية مما يجعله الخيار الأمثل للشقق والفيلات وغيرها من الأماكن السكنية.

تبريد وراحة أفضل مع ضمان الصيانة الطويل

صممت "إل جي" مكيفDUALCOOL ذو الضاغط العاكس ليكون موثوقاً ويمكن الاعتماد عليه لتحمّل الاستخدام القوي لسنوات عديدة، وهذا هو السبب الذي جعل الشركة تزود الضاغط العاكس المزدوج بضمان لمدة 10 سنوات ليكون أحد أفضل الضمانات في القطاع. ولكن لماذا يعد مكيف LG DUALCOOL الأكثر ابتكاراً بين الأنواع الأخرى الموجودة في السوق؟ لأنه يتعيّن إيقاف تشغيل الضواغط الموجودة في وحدات التكييف التقليدية وتشغيلها باستمرار لتتمكنوا من ضبط درجة الحرارة، والتي بدورها تستهلك قدراً أكبر من الطاقة على عكس الضاغط العاكس المزدوج المستخدم في منتج "إل جي" هذا. وعالجت "إل جي" هذه المشكلة من زاوية مختلفة بحيث يقوم الضاغط العاكس المزدوج بضبط سرعة الضاغط باستمرار للحفاظ على مستويات درجة الحرارة المطلوبة. ونتيجة لذلك فإنه يقلل من التقلبات و الذي بدوره يوفر الطاقة ويمنح تبريد أعلى و عدا عن ذالك يوفر في فواتير الكهرباء

تبريد أسرع مع الضاغط العاكس المزدوج الاستوائي

تحتاج الأسر لمواجهة حرارة الصيف الحارة إلى وحدة تكييف موثوقة للحفاظ على برودة المنزل وراحتهم. ويستطيع الضاغط العاكس المزدوج الاستوائي من "إل جي" تبريد المنازل حتى عندما تصل درجات الحرارة إلى 65 درجة مئوية، مما يجعل الهواءً بارد يصل الى كل زاوية من زوايا الغرفة مع خاصية توزيع الهواء بأربعة اتجاهات بسرعة و فعالية .

تم تجميع هذه المزايا في مكيف رفيع ومصمم بأناقة مما يمنحه مزيجاً مثالياً من التصميم الرائع والوظائف المذهلة. وذلك يجعل LG DUALCOOL قابلاً للتثبيت في البيئة المنزلية بغض النظر عن نمط الديكور الداخلي، مما يمنح المستهلكين مزيداً من المرونة بالنسبة لمكان تثبيته.

ونظراً لأن المقيمين في الخليج يستعدون لأشهر الصيف الحارة، يعتبر الوقت الحالي الوقت المثالي لإضافة مكيف LG DUALCOOL إلى المنزل للحفاظ على الانتعاش وتوفير الطاقة والمال.

تتوفر الوحدات في جميع المناطق التالية:

عمان: تتوفر وحدات تكيف إل جي في متاجر بيع التجزئة وكذالك متاجر بيع OTE في جميع أنحاء سلطمة عمان.

الأمارات العربية المتحدة: تتوفر وحدات تكيف إل جي في متاجر اليوسف للإلكترونيات و جميع متاجر بيع التجزئة ومخازن الموزعين في الأمارات

البحرين: تتوفر وحدات تكيف إل جي في مراكز مجموعة الخوجي و جميع مراكز بيع التجزئة ومخازن الموزعين بالبحرين

للمزيد من المعلومات عن حلول التكييف لدى "إل جي"، يرجى زيارة: https://www.lg.com/ae/air-conditioning

نبذة عن شركة "إل جي إلكترونيكس لحلول أعمال الهواء"

رسّخت وحدة "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء" في "إل جي إلكترونيكس" مكانتها كشركة عالمية رائدة في تطوير أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وحلول الطاقة مستندةً على قاعدة غنية ومتنوعة من الخبرات الواسعة والأداء المتميز. وفي عام 1968، أطلقت "إل جي" أول مكيف منزلي للهواء في كوريا ممهدةً الطريق لمحفظة شاملة من أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء على مدار العقود الخمسة الماضية من خلال الاستخدام الاستراتيجي للتقنيات المتطورة. وبالاستناد إلى قاعدة إنتاج قوية وقدرات ريادية في هذه الصناعة، توفر الشركة حلولاً فعالة للتدفئة والتهوية وتكييف الهواة للقطاعين التجاري والسكني. وتشكل مجموعتها الواسعة من الأنظمة المتطورة انعكاساً لرسالة إل جي الرامية إلى تقديم أفضل الحلول وأنسبها لمجموعة متنوعة من الاستخدامات. وتحقيقاً لاستراتيجيتها بـ "الابتكار من أجل حياة أفضل"، تقدم الشركة حلولاً موثوقة وذات كفاءة عالية في استهلاك الطاقة بالاعتماد على أحدث التقنيات المتطورة لضمان توفير بيئة مثالية للمستخدمين. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.LG.com