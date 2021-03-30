«شؤون الأسرة بالشارقة» ينظم «ملتقى الإعلام»

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

ينظم المكتب الثقافي والإعلامي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، ملتقى الإعلام الأسري، يومي الخامس والسادس من شهر أبريل برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة.

وقالت صالحة غابش رئيس المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة إن «الإعلام الأسري»، مبادرة تستلهم أهميتها وقوتها كونها تخاطب مؤسسة اجتماعية مهمة في كل المجتمعات البشرية، لأنها تؤسس مجتمعاً، وأسرة، التي لابد من رعايتها بكافة المستويات، وتوجيه الرسائل الداعمة لوجودها ولمسؤوليتها عبر القنوات المتاحة.

وأضافت: لاشك أن الإعلام بكل أنواعه وأشكاله التقليدية والحديثة من أهم القنوات المؤثرة في تقوية أركان الأسرة، وتوضيح أدوارها، فالرسائل الإعلامية الموجهة للأسرة لابد من أن تعي أن لكل أسرة ظروفها، ولكل فرد فيها احتياجاته، وهو أمر يحتاج إلى قراءات بحثية توفر للإعلام مادته التي يستند إليها في برامجه.