زكي نسيبة والسفير الفرنسي يبحثان التعاون الأكاديمي

ابوظبي - سيف اليزيد - العين (وام)

استقبل معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، ظهر أمس، كزافييه شاتيل، سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة.

تمّ خلال اللقاء -الذي عقد في مقر جامعة الإمارات في العين - بحث علاقات التعاون الأكاديمي والتعليمي والثقافي بين الجانبين، وسبل تنميتها في المرحلة المقبلة.

وأكد معالي زكي أنور نسيبة ضرورة العمل على تعزيز العلاقات المميزة بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية، خاصة في مجالات التعليم العالي والثقافي، وتعزيز الجانب البحثي والابتكاري في مجالات الطاقة والمياه والبيئة وعلوم الفضاء. كما أكد معاليه أهمية علاقات الصداقة بين البلدين وما تحمله من عمق استراتيجي وإرث تاريخي في المجالات السياسية، والاقتصادية والثقافية بشكل خاص مشيراً إلى إنجاز العديد من المشاريع الثقافية بين البلدين. وقال: نفتخر بهذا التطور الكبير في العلاقات الأكاديمية والعلمية والابتكارية بين فرنسا ودولة الإمارات»، مشيراً إلى حرصه الكبير على بذل المزيد من الجهود لتنميتها في المرحلة المقبلة.

وقام كزافييه شاتيل بجولة في أرجاء جامعة الإمارات، يرافقه الدكتور غالب الحضرمي البريكي، نائب المدير للشؤون الأكاديمية وعضو مجلس الجامعة، الدكتور محمد حسن علي القاسمي، عميد كلية القانون، الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي، والدكتورة عائشة الظاهري، مساعد العميد وأستاذ مشارك بقسم التغذية والصحة - كلية الأغذية والزراعة.

رقي إماراتي

أشاد السفير الفرنسي بجامعة الإمارات التي تتميّز بتطورها العلمي والأكاديمي ومكانتها المرموقة إقليمياً وعالمياً، مشيراً إلى أنه أعجب أيضاً بتصاميمها الفريدة ومرافقها الحديثة المُزوّدة بأحدث التقنيات التي تُحفّز الطلبة والمدرسين على الإبداع والابتكار.

وأكد أن رقي التقدّم العلمي والتكنولوجي والبحثي الذي تحتضنه جامعة الإمارات العربية المتحدة، سوف يُسهم بالتأكيد في تحقيق سعيها الحثيث لأن تكون الجامعة البحثية الأولى على المستويين الإقليمي والعربي والتي ترقى للمعايير العالمية.