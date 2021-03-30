افتتاح مسجد «درهم الحمد»

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

افتتحت جمعية الشارقة الخيرية مسجد متبرعي درهم الحمد، ظهر أمس، الذي تم بناؤه بمنطقة قطاه بالشارقة، بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، بحضور علي محمد الراشدي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، ومحمد عبدالرحمن آل صعب رئيس قسم المشاريع، وعدد من المصلين.

ويُعد المسجد الذي تم إنشاؤه بشكل كامل من استقطاعات مشتركي خدمة درهم الحمد بمثابة إضافة للمساجد التي قامت الجمعية بإنشائها والتي تصل إلى 23 مسجداً.

ويتسع المسجد لاستقبال 150 مصلياً ويتضمن مواقف للسيارات، وكذلك مرافق خدمية ممثلة في المواضئ ودورات المياه ومسكن للإمام.