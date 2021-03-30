مبادرات وفعاليات ترسخ أهمية التوعية بكبار المواطنين

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي ( الاتحاد)

تقوم جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين بتنفيذ باقة من المبادرات والفعاليات التي ترسخ أهمية التوعية بكبار المواطنين تلك الفئة التي تحظى على مستوى الدولة بكل التقدير والاهتمام والرعاية في كافة الأوقات.

وقال الدكتور أحمد سالم سودين رئيس مجلس إدارة الجمعية: «إن الجمعية تكثف نشاطها بالتركيز على أهمية الوقاية من جائحة (كورونا)، ونشر الوعي المجتمعي، والسعي بالتعاون مع المؤسسات المعنية في تقديم الخدمات ودعم البرامج التوعوية».

وأضاف: «تعمل الجمعية من خلال كافة فروعها على مستوى الدولة بالمشاركة المجتمعية ويقوم الأعضاء وفريق المتطوعين في الجمعية بتقديم الخدمات الخيرية، وإطلاق الفعاليات والندوات التثقيفية التي تقام دورياً «عن بُعد»، والتي تهدف إلى تعزز روح التكافل الإنساني والاجتماعي، والتأكيد على تعزيز قيمة الآباء والأمهات، تقديراً وعرفاناً لدورهم والحد من السلبيات التي يمكن أن تواجه كبار المواطنين».

ولفت حمد سيف الشامسي أمين عام الجمعية إلى أن الجمعية قامت مؤخراً بالمشاركة في تطعيم خط الدفاع الأول في إمارة أم القيوين، وزيارة مراكز إسعاد كبار المواطنين في إمارة عجمان، والعمل بشكل متواصل في استكمال برنامج الزيارات المنزلية لكبار المواطنين والتواصل مع دور رعاية كبار المواطنين، وتوفير بعض الخدمات بالتعاون مع المؤسسات ودوائر الخدمات الاجتماعية في كل إمارة.

وأشار أحمد مراد البلوشي أمين سر الجمعية إلى أن الزيارات تهدف إلى التخفيف عن كبار السن وتجنبهم أي نقص في الخدمات المعيشية أو الحاجة إلى التوجه للمراكز الصحية، إضافة إلى تقديم برامج الرعاية المنزلية الترفيهية والنفسية، والعمل على الاستفادة من خبراتهم المتراكمة، من خلال فريق عمل الجمعية الذي يسجل ذاكرة كبار المواطنين في توثيق التراث الشفهي ونقلها إلى الأجيال.