الامارات | إغلاق 16 مؤسسة في دبي لمخالفتها إجراءات «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 16 مؤسسة في دبي لمخالفتها إجراءات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت بلدية دبي بأنها أغلقت 16 مؤسسة خلال ستة أيام، فيما حذّرت 116 أخرى، بسبب مخالفات مرتبطة بإجراءات مواجهة «كورونا»، والاشتراطات التي وضعتها البلدية للحد من انتشار العدوى.

وأوضحت أن مفتشيها نفذوا 11 ألفاً و765 زيارة تفتيشية ميدانية على المؤسسات كافة التي تشرف عليها، خلال الفترة بين 23 و28 من الشهر الجاري، شملت مؤسسات غذائية، وصالونات، ومغاسل، ومقاهي، وبلغ متوسط الالتزام نحو 97%.

وتجري فرق التفتيش بالبلدية زيارات تفتيشية روتينية، وزيارات مبنية على بلاغات المستهلكين، وتفرض الغرامات حسب الأمر المحلي رقم 11 لسنة 2003، بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي. وأضافت: «يدقق مفتشو البلدية خلال زياراتهم الرقابية على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير».

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