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الطقس غداً صحو بوجه عام وغائم جزئياً

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ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً على البحر.
وحركة الرياح: شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.
ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً يصبح متوسطاً في المساء .. ويحدث المد الأول عند 14:17 والمد الثاني عند 02:37 والجزر الأول عند الساعة 08:01 والجزر الثاني عند الساعة 20:20 .
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً .. ويحدث المد الأول عند 11:10 والمد الثاني عند الساعة 22:56 والجزر الأول عند الساعة 16:55 والجزر الثاني عند الساعة 05:21 . 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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