الامارات | بالفيديو.. لحظة اتصال محمد بن زايد بالشرطي أحمد الحمادي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. لحظة اتصال محمد بن زايد بالشرطي أحمد الحمادي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشرطي أحمد الحمادي من شرطة الشارقة، باتصال هاتفي، أثنى خلاله على موقفه الحميد مع قائد المركبة زين العابدين والذي عبر بكلمات طيبة عن تقديره ورده للجميل.

شاهد الفيديو التالي للاتصال الهاتفي:

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