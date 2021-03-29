5 ساعات الحد الأقصى للدوام المدرسي بالشارقة خلال رمضان

ابوظبي - سيف اليزيد - لمياء الهرمودي (الشارقة)

وجهت هيئة الشارقة للتعليم الخاص كافة المدارس الخاصة بالإمارة بشأن تحديد توقيت الدوام الرسمي للطلبة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك عن طريق إخطارها بمواعيد الدوام، وفقاً لعدد من الضوابط والشروط التي وضعتها وحددتها الهيئة.

وأكدت الهيئة خلال التعميم الصادر من قبلها مساء أمس بشأن الدوام المدرسي خلال شهر رمضان المبارك، أنه يجب ألا يبدأ قبل الساعة التاسعة صباحاً، وألا تقل ساعات الدوام المدرسي عن ثلاث ساعات ولا تزيد على خمس ساعات، مع مراعاة المرحلة الدراسية لكل فئة من الطلاب، وظروف أولياء الأمور واحتياجاتهم خلال هذه الفترة.

وأشارت الهيئة عبر التعميم إلى ضرورة التخفيف على الطلاب في جانب التكاليف والواجبات الخارجية عن وقت الحصص الدراسية، والتخفيف من الاختبارات الاكاديمية أثناء الشهر الفضيل.

وأعرب عدد من أولياء الأمور عن شكرهم وامتنانهم لهيئة التعليم الخاص بالإمارة، من خلال القرارات التي يتم إصدارها والتي ترعى بشكل أساسي الفترة الحرجة التي يعايشها الطلبة بسبب الجائحة شاكرين تعاون الهيئة الدائم. في حين أشار عدد من أولياء الأمور إلى أن عدداً من المدارس قامت بتحديد وتعميم أوقات الدوام المدرسي في رمضان، والتي معظمها يبدأ قبل التاسعة صباحاً ويمتد لأكثر من 5 ساعات، مطالبين الإدارات المدرسية بضرورة التجاوب مع توجيهات هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وأولياء الأمور.



