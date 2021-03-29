تعاون مع أكسفورد لتوظيف «خوارزميات المناعة» لدعم بحوث الرعاية الصحية بالمنطقة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي ( الاتحاد)

أبرمت كلية الخوارزمي الدولية شراكة استراتيجية مع مؤسسة أكسفورد لخوارزميات المناعة المتخصصة في مجال التكنولوجيا الحيوية والطبية والخوارزميات المناعية، والتي تعتبر ذراعاً بحثيةً وتطبيقيةً لجامعة أكسفورد العريقة بالمملكة المتحدة، وتهدف هذه الشراكة للتعاون في إنجاز أبحاث علمية مشتركة بين الجانبين في عدد من المجالات الطبية ذات العلاقة بتخصصات المناعة والتقنيات الحيوية الدقيقة، بالإضافة إلى التعاون في تنظيم ورش عمل وإنجاز مسوحات علمية في تخصصات طبية ومناعية متطورة.

كما تهدف إلى تدشين أساليب صحية متطورة في الكشف المبكر عن الأمراض، وبناء قاعدة علمية تمكن الجهات المعنية من تقديم الرعاية الصحية الذكية عبر منظومة «أكسفورد الصحية الذكية» التي أطلقتها أكسفورد مؤخراً على مستوى المملكة المتحدة والعالم، وبناء قاعدة من الكوادر الوطنية المتخصصة في مختلف المجالات الطبية والصحية، بما يعزز من معدلات الرعاية في هذا المجال.

وحضر توقيع الاتفاقية السفير البريطاني لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، باتريك مودي، ووقع الاتفاقية كل من: الدكتور عاصم الحاج المدير التنفيذي لشركة الخوارزمي القابضة ورئيس كلية الخوارزمي الدولية، والدكتور هكتر زينل المدير التنفيذي لمؤسسة أكسفورد لخوارزميات المناعة، وبحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.