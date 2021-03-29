حاكم رأس الخيمة يعزي أمير الكويت بوفاة الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح

ابوظبي - سيف اليزيد - بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة برقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في وفاة شقيقته الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح.

وأعرب سموه في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الفقيدة.. سائلاً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم آل صباح الكرام جميل الصبر والسلوان.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة برقية تعزية مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.