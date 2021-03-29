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حاكم أم القيوين يعزي أمير الكويت بوفاة الشيخة نورية الأحمد الجابر الصباح

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ابوظبي - سيف اليزيد - بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين برقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في وفاة شقيقته الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح.
وأعرب سموه في برقيته عن صادق تعازيه ومواساته في وفاة الفقيدة.. داعياً العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم آل الصباح الكرام الصبر والسلوان.
كما بعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين برقية تعزية مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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