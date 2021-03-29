الامارات | "كهرباء الشارقة" تعلن عن التحول الالكتروني في تقديم 8 خدمات

شكرا لقرائتكم خبر عن "كهرباء الشارقة" تعلن عن التحول الالكتروني في تقديم 8 خدمات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت إدارة خدمة المشتركين بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن انجاز مشروع التحول الالكتروني لعدد 8 خدمات من خلال الموقع الالكتروني www.sewa.gov والتطبيق الذكي للهيئة بهدف تيسير الإجراءات واتباع أفضل النظم وتوفير الوقت والجهد على المشتركين وذلك ضمن مبادرة تحمل شعار "تحت أمرك".

وأوضح مدير إدارة خدمة المشتركين بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة حامد طاهر الحاج أن الهيئة تعمل على الاستفادة من التطبيقات التكنولوجية الحديثة لتقديم الخدمات لسكان إمارة الشارقة وفق أفضل المعايير العالمية وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بضرورة الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية وتوفير مقومات الحياة الكريمة للسكان في جميع مناطق الإمارة وتشجيع استخدام استخدام القنوات الالكترونية والذكية.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تدريب موظفي خدمة المشتركين لآداء مهاهم بجودة وسرعة وأمان تام كما توفر لهم أحدث الأجهزة لمتابعة طلبات المتعاملين وانجازها في أسرع وقت.

وأكد نائب مدير إدارة خدمة المشتركين حسين عسكر أن التحول الالكتروني في استقبال وانجاز طلبات المشتركين سيساهم في سرعة انجاز الطلبات وضمان الدقة وتشمل الخدمات التي تم تحويلها إلى خدمات الكترونية طلب تعديل التعرفة وطلبات مراجعة المبالغ المضافة وشكاوى ارتفاع استهلاك المياه وطلبات التقسيط وطلب تسجيل مشترك جديد (بدء الخدمة) وطلب إقفال حساب والتظلمات والاستفسارات عامة.

وأشار إلى أن الخدمات التي يتم تقديمها عبر الموقع الالكتروني يتم انجازها حسب نوع الخدمة والاجراءات المطلوبة دون الحاجة لزيارة الفرع ويمكن الاستفادة من هذه الخدمات بزيارة الموقع الالكتروني للهيئة وإختيار خدمة تحت أمرك ثم الخدمة المطلوبة واستكمال البيانات.

وأوضحت رئيس قسم إدارة الخدمات الذكية مروه السويدي أن الهيئة تعمل على تنفيذ خطة متكاملة لتحويل خدماتها إلى خدمات الكترونية للتيسر على المتعاملين وتم إنجاز تحويل 8 خدمات جديدة إلى الكترونية خلال فترة زمنة قصيرة.

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