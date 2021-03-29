الامارات | رئيس الدولة و نائبه ومحمد بن زايد يعزون أمير الكويت بوفاة الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة و نائبه ومحمد بن زايد يعزون أمير الكويت بوفاة الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في وفاة شقيقته الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.

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