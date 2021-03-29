افتتاح مركز للقاح في السوق الصيني

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)

افتتحت منطقة عجمان الطبية مركزاً جديداً لتقديم لقاح «كوفيد 19» في السوق الصيني بعجمان، وذلك في إطار اهتمام وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ممثلة في «عجمان الطبية» بتوفير اللقاح لجميع أفراد المجتمع بغية الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، لتقليل أعداد الحالات والسيطرة على المرض. وقال حمد تريم الشامسي مدير منطقة عجمان الطبية، إن افتتاح المركز الجديد يأتي تتويجاً للنجاحات الكبيرة التي حققتها مراكز تقديم لقاح «كوفيد - 19»، وتغطي جميع مناطق إمارة عجمان، مشيراً إلى الإقبال الشديد والتفاعل الإيجابي الذي شهدته تلك المراكز من قبل أفراد المجتمع، الأمر الذي يسهم بصورة فاعلة في التصدي لهذه الجائحة ومواجهتها.