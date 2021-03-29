جاهزية شبكة تصريف مياه الأمطار بمدينة زايد

ابوظبي - سيف اليزيد - إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

قامت بلدية منطقة الظفرة، متمثلةً في قطاع البنية التحتية، بجولة ميدانية للاطلاع على سير الأعمال المتعلقة بالشبكة النظامية لتصريف مياه الأمطار بمدينة زايد، وتهدف الزيارة التفقدية إلى الاطلاع على مدى جاهزية شبكة تصريف مياه الأمطار ومستجدات الأعمال، وعمل اختبارات للمعالجات والحلول التي تمت لنقاط تجمعات مياه الأمطار، والتأكد من تطبيق المواصفات وانسيابية تصريف المياه ضمن خطة متابعة مستجدات الأعمال بالمدينة، وذلك لتحقيق أعلى المعايير ورفع الجاهزية تحسباً لمواسم الأمطار، وتجنب تجمعات المياه حفاظاً على السلامة العامة وأصول البنية التحتية، بهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة والحفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة، ونمط وجودة الحياة وتوفير بيئة آمنة.

يذكر أن بلدية منطقة الظفرة، وبالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات العامة، «مساندة»، دشنتا سابقاً مشروع نظام تصريف مياه الأمطار بمدينة زايد المرحلة الأولى، وتضمن المشروع توصيل مناطق تجمع المياه على طول الطريق الرئيس للمدينة بخط التجميع الرئيس الجديد بطول 4.6 كيلومتر، بالإضافة إلى محطة الرفع وخط الدفع الرئيس بقطر 900 مم وبطول 2500 متر تقريباً، وحفرة لتجميع مياه الأمطار بطاقة استيعابية تصل إلى 18500 متر مكعب.

المشروع

يهدف المشروع إلى توفير نظام لتصريف مياه الأمطار بمدينة زايد، يسهم بشكل مباشر في تطوير البنية التحتية بالمدينة، وضمان استدامتها، ويستهدف الحد من تجمعات مياه الأمطار في المنطقة والطرق وتصريفها مباشرة عبر الشبكة النظامية لتعزيز الأمن والسلامة، والحفاظ على المظهر العام للمدينة، بما يخلق بيئة نظيفة وسليمة وجاذبة.