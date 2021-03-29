150 ألف زيارة إرشادية لمزارع أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

نفذت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية نحو 149.946 زيارة إرشادية للمزارع العاملة في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي 2020، وذلك بمعدل 2.9 زيارة كل أسبوع، وتعتبر الزيارات الإرشادية خدمات استباقية تستهدف تطوير وتنمية قطاع الزراعة، حيث تختص بمتابعة أحوال المزارع وتقديم الدعم الفني والإرشاد الزراعي لأصحاب وعمال المزارع، وتوعيتهم بأفضل الممارسات الزراعية وطرق الزراعة الحديثة والاستخدام الأمثل للمياه. واستحوذت مزارع العين على النصيب الأكبر من الزيارات الإرشادية، حيث بلغ عددها حوالي 75.514 زيارة بنسبة تصل إلى 50.4% من إجمالي الزيارات الإرشادية المنفذة على مستوى الإمارة، تليها مزارع أبوظبي بعدد حوالي 38.798 زيارة وبنسبة 25.8% من إجمالي الزيارات، ثم أخيراً مزارع منطقة الظفرة بنسبة 23.8% وعدد زيارات بلغ حوالي 35.634 زيارة. وقال الدكتور محمد سلمان الحمادي، مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: إن «الهيئة» تحرص على توفير خدمات الإرشاد ومتابعة المزارع العاملة في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، وتدريب العمال كخدمات استباقية ينفذها مهندسو الإرشاد والفنيون وفق خطة معدة مسبقاً، مؤكداً أن الطفرة الكبيرة التي حققها قطاع الزراعة في إمارة أبوظبي تعود إلى كفاءة هذه الخدمات ونجاحها في مساعدة المزارعين على تحسين طرق الزراعة، وإدخال محاصيل جديدة، وزيادة إنتاجية المزرعة وضمان جودة الإنتاج وتنوعه، وتكثف «الهيئة» جهودها في المرحلة المقبلة لتعزيز برامج الإرشاد ونشر رسائل التوعية بلغات مختلفة كالإنجليزية، والأوردو، والبشتون، واللغة الفلبينية، وذلك لتسهيل وصول النصائح الإرشادية لفئات عمال المزارع من الناطقين بهذه اللغات، بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات الزراعية، وزيادة العائد الاقتصادي لأصحاب المزارع، وتعزيز استدامة القطاع الزراعي.

ولفت الحمادي إلى أن العام الماضي شهد تدشين وسائل جديدة ومبتكرة للإرشاد الزراعي وبناء قدرات المزارعين وبقية المتعاملين مع الهيئة، وذلك تماشياً مع الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة «كوفيد - 19»، حيث تم إطلاق ثلاث قنوات عبر برنامج «تليجرام»، إحداها للشؤون الزراعية، والثانية للحيوانية، والثالثة للتوعية بمتطلبات السلامة الغذائية، وتم تنفيذ خطة للإرشاد الافتراضي عبر تطبيق «زووم»، تحظى الآن باهتمام واسع من المتعاملين كافة، كما اعتمدت «الهيئة» الرؤية التكاملية للإرشاد من خلال التركيز على إعداد ونشر أدلة إرشادية متكاملة للعمليات الزراعية أو الحيوانية.

كما تسعى «الهيئة» لتطوير تطبيق للإرشاد الزراعي للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية يتضمن البيانات والمعلومات الفنية التي يحتاج إليها المزارع، كما يحتوي على خصائص جديدة تمكن المزارع من تشخيص الآفات والأمراض الزراعية والحيوانية، مع توفير خاصية الاستشارة عن بُعد، حيث سيتمكن المزارع من المحادثة الفورية مع المرشد الزراعي وتلقي الاستشارة الفنية.