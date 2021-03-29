الامارات | تقديم 122.069 ألف جرعة من لقاح «كوفيد-19»

شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم 122.069 ألف جرعة من لقاح «كوفيد-19» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 122 ألفاً و69 جرعة جديدة من لقاح «كوفيد-19». وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي قدمت حتى أمس ثمانية ملايين و81 ألفاً و751 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 81.71 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير اللقاح للمواطنين والمقيمين، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي تساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

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