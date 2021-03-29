الامارات | مواطن يسهم في ضبط عصابة أثناء السطو على برج «اتصالات»

شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يسهم في ضبط عصابة أثناء السطو على برج «اتصالات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسهم مواطن في ضبط عصابة استهدفت سرقة برج تقوية تابع لمؤسسة «اتصالات» بعد أن سمع صوتاً غريباً ليلاً، بالقرب من منزله، فخرج وشاهد أشخاصاً هناك، فلم يتردد وتوجه إليهم، فأخبره أحدهم بأنه موظف بالمؤسسة، لكنه لم يصدق، وأصر على التحقق منهم، فخاف أفراد العصابة وتوسلوا إليه لعدم إبلاغ الشرطة، لكنه سجّل رقم المركبة التي استخدموها وأبلغ الشرطة بعد فرارهم.

وأحالت النيابة العامة المتهمين الثلاثة الذين قُبض عليهم إلى محكمة جنايات بتهمة السرقة ليلاً، بعد قيامهم بقطع كابل نحاسي وشريط معدني، قبل فرارهم من المكان. وقال شاهد الإثبات (مواطن - 49 عاماً)، إنه كان بمنزله في الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، بالقرب من مسجد سالمين في منطقة القصيص الثانية، وسمع صوت سقوط حجر على منزله، فلم يُعره اهتماماً للمرة الأولى، لكنه سمع صوتاً آخر، فتوجه إلى الخارج، وأدرك أن مصدر الصوت قادم من برج تقوية تابع لمؤسسة «اتصالات»، وشاهد شخصاً بأعلى المنصة، فشكّ في سبب وجوده، وظن أنه موظف يؤدي عمله، وتركه وعاد إلى منزله.

وأضاف أن الشك لم يفارقه بعد عودته في أن هناك عملاً إجرامياً يحدث، فعاد إلى المكان وشاهد مركبة قديمة، تتحرك، وبجوارها رجل آسيوي طويل القامة، فسأله عن سبب وجودهم، في المكان، فأخبره بأنه موظف، لكن لم يصدقه الشاهد، وطلب منه إثبات هوية، لكنه رفض إبراز أي إثبات، واعتذر له.

وفي هذه اللحظة نزل شخص آخر من أعلى برج التقوية، وبيده حزمة من الأسلاك الكهربائية، فأدرك أنهم يسطون على البرج، وشاهد الشخص الأخير يجمع أسلاكاً ومعدات ويضعها في صندوق السيارة، وحين رأوه اعتذروا له وتوسّلوا إليه لعدم إبلاغ الشرطة، لكنه سجّل رقم المركبة واتصل بالشرطة.

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