الامارات | لجنة مؤقتة لتنظيم قيد أسر المواطنين في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة مؤقتة لتنظيم قيد أسر المواطنين في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تنظيم القيد لأسر المواطنين في إمارة الشارقة.

ونصّ المرسوم على أن تنشأ لجنة مؤقتة في الإمارة تسمى «لجنة تنظيم قيد أسر المواطنين في إمارة الشارقة» تتبع دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الإمارة، وتعمل تحت إشرافها وتتولى الدائرة أمانتها.

وتهدف اللجنة إلى إعادة تنظيم قيد أسر مواطني الإمارة، وتحديثه لمطابقته الوضع القائم استجابة للمتغيرات من حيث تنظيم القيد على البلدات وفقاً للتقسيم الإداري للإمارة. وحسب المرسوم، تشكل اللجنة برئاسة الشيخ محمد بن حميد بن محمد القاسمي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن تختص اللجنة بوضع الخطة العامة لإعادة تنظيم قيد مواطني الإمارة، وإعادة توزيع مواطني الإمارة على 10 بلدات مع ضمان حفظ السجلات القديمة لدى الجهة المختصة، ومتابعة عملية نقل قيد مواطني الإمارة، وتعديل الأوضاع بما يتوافق مع ما هو معتمد، والتنسيق مع الجهات الحكومية في الإمارة والتأكد من عدم تأثر إعادة تنظيم قيد المواطنين لسجلاتهم في تلك الجهات، وإعداد واعتماد القائمة النهائية لقيد أسر مواطني الإمارة.

كما تختص اللجنة برفع تقارير دورية عن أعمال اللجنة والصعوبات التي تواجهها وتوصياتها بشأنها إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، وأية اختصاصات أخرى تكلف بها اللجنة من صاحب السمو حاكم الشارقة أو دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية.

كما نص المرسوم على أن يوزع قيد أسر مواطني الإمارة على 10 بلدات، الشارقة - رقم القيد: (301)، والذيد - رقم القيد: (302)، وأبوموسى - رقم القيد: (303)، وخورفكان - رقم القيد: (304)، وكلباء - رقم القيد: (305)، والمدام - رقم القيد: (306)، ودبا - رقم القيد: (307)، ومليحة - رقم القيد: (309)، والحمرية - رقم القيد: (310)، والبطائح - رقم القيد: (312).

وحسب المرسوم يستحدث قيد خاص ببلدة الحمرية برقم (310) وينقل إليه أسر المواطنين التابعين لها ويلغى قيد بلدة خوركلباء (308) وينقل قيد أسر المواطنين المدرجين عليه إلى قيد بلدة كلباء (305)، كما يغير مسمى بلدة الصجعة (312) إلى بلدة البطائح وينقل إليها قيد أسر المواطنين التابعين للبلدة، ويلغى قيد بلدة مرغم (311) وينقل قيد أسر المواطنين المدرجين عليه إلى قيد بلدة المدام (306).

ووفقاً للمرسوم، يصدر رئيس اللجنة القرارات الإدارية اللازمة لتنظيم عمل اللجنة وتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

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